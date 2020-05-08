شكرا لقرائتكم خبر عن قلق عالمي إزاء ارتفاع عدد الحالات والان نبدء بالتفاصيل

أعرب المسؤولون في منظمة الصحة العالمية عن قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بجائحة «كوفيد - 19»، في بعض البلدان الضعيفة التي تعيش فيها مجتمعات هشة، وتعاني من أنظمة صحية متهالكة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من جنيف، أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن أكثر من 3.5 مليون حالة إصابة بفيروس «كورونا»، ونحو ربع مليون وفاة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية أبريل تمّ الإبلاغ عن ما معدله 80 ألف حالة جديدة يوميًا.

ودعا الدول إلى مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتها، وتقديم خدمات التشخيص والرعاية لتلك الفئات قبل غيرها.