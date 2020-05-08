شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 7 ملايين متر سجاد و26 مليون مصحف بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، انتهاء المرحلة الثانية ضمن خطتها في تعقيم ونظافة المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس « كورونا » المستجد.

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع بلغ 22.119 مسجدًا وجامعًا، فيما بلغ عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية 13.39 مسجدًا وجامعًا.

وشملت أعمال الصيانة والتعقيم 6.697.500 متر مربع من السجاد، و26.790.000 من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 66.975 قطعة من السجاد المستطيل، و669.750 دولابًا وحاملات مصاحف، و107.160 دورة مياه.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة 6.061 عاملًا وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل، وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفي الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.