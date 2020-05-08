الإعلامية السعودية مها منصور تُبلّغ عن صديقاتها .. فعلن هذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 8 مايو 2020 02:16 صباحاً - ‏48 دقيقة مضت أخبار السعودية 257 زيارة

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اعترفت الإعلامية السعودية مها منصور، بقيامها بالإبلاغ عن مجموعة من صديقاتها لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ” كورونا ”، بعد جلوسهن في تجمع واحد لكسر الملل.

وقالت مقدمة برنامج “سيدتي” الذي يبث على قناة “روتانا خليجية” عبر صفحتها على “تويتر”: “بكل الحب أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل”.

ونوّهت إلى أن إقدامها على تلك الخطوة جاء لمنع هذا التجمع لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة “كورونا”.

وأضافت أن هذا واجب الجميع للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة أحبائنا، مختتمةً: “أنت كذلك من واجبك التبليغ لو كان أخوك، لستُ آسفة”.