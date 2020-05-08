- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "المبادرات التمويلية الحكومية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تخطى ٢٦٧ ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية الخامسة أمس ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.
وناقشت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، دور الصندوق الصناعي في مواكبة توجهات الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأهم المبادرات التي وضعت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة ومنها إعادة وجدولة وهيكلة أقساط المشاريع الصغيرة والطبية والمصانع.
كما ناقشت مبادرات صندوق التنمية الزراعية، والتي من أبرزها تأجيل جميع الأقساط هذه الفترة لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى هدف الصندوق باستمرارية وانتاجية جميع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وتطرق بنك التنمية الاجتماعية لما يركز عليه البنك من إيجاد حزم من الخدمات التمويلية ودعمها خلال هذه الفترة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاعات الصحية واللوجستية والمنشآت القائمة، كما تم إطلاق حزمة من المبادرات منها تمديد فترة السماح للعمال لفترة ٦ أشهر بالإضافة لتخصيص مبلغ 2 مليار ريال موجهة للرعاية الصحية.
يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة ١٠ جلسات بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتم إقامة ٥ نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى ١.٤٢ مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.
"منشآت": أكثر من 267 ألف مشاهدة لجلسة "المبادرات التمويلية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-08
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "المبادرات التمويلية الحكومية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تخطى ٢٦٧ ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية الخامسة أمس ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.
وناقشت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، دور الصندوق الصناعي في مواكبة توجهات الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأهم المبادرات التي وضعت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة ومنها إعادة وجدولة وهيكلة أقساط المشاريع الصغيرة والطبية والمصانع.
كما ناقشت مبادرات صندوق التنمية الزراعية، والتي من أبرزها تأجيل جميع الأقساط هذه الفترة لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى هدف الصندوق باستمرارية وانتاجية جميع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وتطرق بنك التنمية الاجتماعية لما يركز عليه البنك من إيجاد حزم من الخدمات التمويلية ودعمها خلال هذه الفترة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاعات الصحية واللوجستية والمنشآت القائمة، كما تم إطلاق حزمة من المبادرات منها تمديد فترة السماح للعمال لفترة ٦ أشهر بالإضافة لتخصيص مبلغ 2 مليار ريال موجهة للرعاية الصحية.
يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة ١٠ جلسات بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتم إقامة ٥ نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى ١.٤٢ مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:53 AM
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "المبادرات التمويلية الحكومية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تخطى ٢٦٧ ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بعد انتهاء الجلسة الافتراضية الخامسة أمس ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.
وناقشت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، دور الصندوق الصناعي في مواكبة توجهات الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأهم المبادرات التي وضعت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة ومنها إعادة وجدولة وهيكلة أقساط المشاريع الصغيرة والطبية والمصانع.
كما ناقشت مبادرات صندوق التنمية الزراعية، والتي من أبرزها تأجيل جميع الأقساط هذه الفترة لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى هدف الصندوق باستمرارية وانتاجية جميع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وتطرق بنك التنمية الاجتماعية لما يركز عليه البنك من إيجاد حزم من الخدمات التمويلية ودعمها خلال هذه الفترة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاعات الصحية واللوجستية والمنشآت القائمة، كما تم إطلاق حزمة من المبادرات منها تمديد فترة السماح للعمال لفترة ٦ أشهر بالإضافة لتخصيص مبلغ 2 مليار ريال موجهة للرعاية الصحية.
يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة ١٠ جلسات بواقع ٣ جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتم إقامة ٥ نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى ١.٤٢ مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.
، "منشآت": أكثر من 267 ألف مشاهدة لجلسة "المبادرات التمويلية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "منشآت": أكثر من 267 ألف مشاهدة لجلسة "المبادرات التمويلية لرواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.