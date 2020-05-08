، محافظات تبوك تتسابق لدعم حملة "يداً بيد" وتجمع أكثر من 12 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا

شهدت محافظات منطقة تبوك تفاعلاً كبيراً مع حملة يداً بيد التي أطلقها الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمجموع 12,505,832 ريالاً.

وكشفت إحصائيات المحافظات عن إجمالي المبالغ المقدمة في كل محافظة لدعم الحملة والأسر المستفيدة منها، بالإضافة إلى الدورات والمبادرات التي تمت عبر منصة الحملة الإلكترونية.

- محافظة أملج

وفي محافظة أملج، تم توزيع 22848 سلة غذائية، على 66363 أسرة مستفيدة، وكذلك توزيع 13949 وجبة، عن طريق 29 جمعية ولجنة واحدة، و1711 متطوعاً.

ومن خلال منصة الحملة الإلكترونية تم معالجة 5 طلبات وتقديم 18 دورة، ومتابعة 24 حالة إنسانية، ودعم 322 أسرة مالياً و4250 متضرراً من أصحاب المهن، ووصل إجمالي الدعم المالي إلى 11.816.484 ريالاً.

- محافظة تيماء

أما في محافظة تيماء، فقد تم توزيع 5465 سلة غذائية، على 4807 أسرة مستفيدة، وكذلك توزيع 390 وجبة، كما شملت المبادرات 54 مبادرة، عن طريق جمعيتين ولجنة واحدة، و60 متطوعاً.

ومن خلال منصة الحملة الإلكترونية تم معالجة 167 طلباً وتقديم 3 دورات، ومتابعة 95 حالة إنسانية، ودعم 87 أسرة مالياً و300 متضرر من أصحاب المهن.

ووصل إجمالي الدعم المالي إلى 107 آلاف ريال.

- محافظة حقل

فيما تم توزيع 3486 سلة غذائية في محافظة حقل، على 2070 أسرة مستفيدة، وكذلك توزيع 1644 وجبة، كما شملت المبادرات مبادرتين، عن طريق جمعيتين و3 لجان.

ومن خلال منصة الحملة الإلكترونية تم معالجة 17 طلباً، ومتابعة 352 حالة إنسانية، وتأمين ودعم 4 أسر عالقة ودعم 14 سائقاً و16 صالون حلاقة من أصحاب المهن، ووصل إجمالي الدعم المالي للأيتام إلى 91 ألف ريال.

- محافظة ضباء

وفي محافظة ضباء، تم توزيع 4198 سلة غذائية، على 6176 أسرة مستفيدة، وكذلك توزيع 8366 وجبة، كما شملت المبادرات 72 مبادرة، عن طريق 9 جمعيات ولجنتين، و4 فرق تضم 267 متطوعاً.

ومن خلال منصة الحملة الإلكترونية تم معالجة 135 طلباً، وإيصال الدعم لـ 2759 أسرة.

- محافظة البدع

وفي محافظة البدع، تم توزيع 1798 سلة غذائية، على 635 أسرة مستفيدة، كما شملت المبادرات 11 مبادرة، عن طريق جمعية واحدة و5 متطوعين.

ومن خلال منصة الحملة الإلكترونية تم معالجة 12 طلباً، ودعم 75 أسرة مالياً و23 متضرراً من أصحاب المهن.

ووصل إجمالي الدعم المالي إلى 54 ألفاً و500 ريال.

- محافظة الوجه

أما في محافظة الوجه، فقد تم توزيع 7494 سلة غذائية، على 7284 أسرة مستفيدة، وكذلك توزيع 2744 وجبة، كما شملت المبادرات 60 مبادرة، عن طريق 10 جمعيات ولجنة واحدة، و94 متطوعاً.

ومن خلال منصة الحملة الإلكترونية تم معالجة 78 طلباً وتقديم 4 دورات، ومتابعة 454 حالة إنسانية، ودعم 374 أسرة مالياً و157 أسرة عالقة و650 متضرراً من أصحاب المهن.

ووصل إجمالي الدعم المالي إلى 426 ألفاً و848 ريالاً.

الجدير بالذكر، أن حملة يداً بيد أطلقها سمو أمير تبوك وذلك في العاشر من شعبان لهذا العام 1441 هــ، بهدف مساعدة الأسر التي تضررت من الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا.

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