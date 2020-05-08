محمد بن مسعود - الدمام - أحمد آل موسى يحصل على الماجستير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-08 حصل أحمد بن محمد بن عبدالله آل موسى على درجة الماجستير تخصص تقنيات تعليم من جامعة الملك خالد. 08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 02:20 AM Advertisements حصل أحمد بن محمد بن عبدالله آل موسى على درجة الماجستير تخصص تقنيات تعليم من جامعة الملك خالد. ، أحمد آل موسى يحصل على الماجستير ،

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