، نائب أمير جازان يطلع على تقرير أعمال "تعليم صبيا" ويشيد بجهود الوزارة ،

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اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، على التقرير الخاص بإدارة العملية التعليمية والمدرسية المساندة بإدارة تعليم صبيا.
وفي التفاصيل، استمع أمير جازان لشرح مفصل عن بعد "عبر -الاتصال المرئي- " من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن جهود وإسهامات الإدارة مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة، لإنجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهات سموه، وتأكيد وزير التعليم بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).
وناقش الأمير محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم صبيا العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة والعمليات التي قدمت للطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات والمستفيدين من أفراد المجتمع في مدارس البنين والبنات التي تشرف عليها الإدارة في تسع محافظات، والتي بلغت أكثر من ٥٠٠٠ عملية إدارية ومالية وتدريب نوعي وفيديوهات ونشرات توعوية خاصة بالعملية التعليمية وكيفية التصدي لجائحة كورونا.
وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير، مشيدًا بجهود الوزارة وإدارة التعليم، موجهًا ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجيًا العون والسداد للجميع.
تعليم صبيا نائب أمير جازان فيروس كورونا الجديد
نائب أمير جازان يطلع على تقرير أعمال "تعليم صبيا" ويشيد بجهود الوزارةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-08
اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، على التقرير الخاص بإدارة العملية التعليمية والمدرسية المساندة بإدارة تعليم صبيا.
وفي التفاصيل، استمع أمير جازان لشرح مفصل عن بعد "عبر -الاتصال المرئي- " من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن جهود وإسهامات الإدارة مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة، لإنجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهات سموه، وتأكيد وزير التعليم بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).
وناقش الأمير محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم صبيا العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة والعمليات التي قدمت للطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات والمستفيدين من أفراد المجتمع في مدارس البنين والبنات التي تشرف عليها الإدارة في تسع محافظات، والتي بلغت أكثر من ٥٠٠٠ عملية إدارية ومالية وتدريب نوعي وفيديوهات ونشرات توعوية خاصة بالعملية التعليمية وكيفية التصدي لجائحة كورونا.
وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير، مشيدًا بجهود الوزارة وإدارة التعليم، موجهًا ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجيًا العون والسداد للجميع.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:19 AM
استمع لشرح مفصل عن بعد حول إسهامات الإدارة في مواجهة كورونا
اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، على التقرير الخاص بإدارة العملية التعليمية والمدرسية المساندة بإدارة تعليم صبيا.
وفي التفاصيل، استمع أمير جازان لشرح مفصل عن بعد "عبر -الاتصال المرئي- " من مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، عن جهود وإسهامات الإدارة مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة، لإنجاح خطط مواجهة فيروس كورونا وفق توجيهات سموه، وتأكيد وزير التعليم بتوفير جميع الإمكانات للجهات المسؤولة للتصدي لوباء كورونا، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يضمن سلامة وصحة المجتمع بمكوناته كافة، عبر اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية كافة التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19).
وناقش الأمير محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم صبيا العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة والعمليات التي قدمت للطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات والمستفيدين من أفراد المجتمع في مدارس البنين والبنات التي تشرف عليها الإدارة في تسع محافظات، والتي بلغت أكثر من ٥٠٠٠ عملية إدارية ومالية وتدريب نوعي وفيديوهات ونشرات توعوية خاصة بالعملية التعليمية وكيفية التصدي لجائحة كورونا.
وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير، مشيدًا بجهود الوزارة وإدارة التعليم، موجهًا ببذل المزيد ومضاعفة الجهود، راجيًا العون والسداد للجميع.
، نائب أمير جازان يطلع على تقرير أعمال "تعليم صبيا" ويشيد بجهود الوزارة ،
المصدر : الخليج 365
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