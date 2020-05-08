سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

الخليج 365

2020-05-08

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالسيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.

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من جهته عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.