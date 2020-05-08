بالفيديو.. عبدالعزيز بن سعيد يروى قصة طريفة له مع أحد المعجبين قبل السحور

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روى الفنان عبدالعزيز بن سعيد قصة طريفة له مع أحد المعجبين قبل السحور، مما أثارت إعجاب مشاهدي البرنامج. روى الفنان عبدالعزيز بن سعيد قصة طريفة له مع أحد المعجبين قبل السحور، مما أثارت إعجاب مشاهدي البرنامج. وقال بن سعيد خلال حواره في برنامج " المعزب ": " كنت طلبت بروست علي بال ما يجي الحلاق كان باقي 20 دقيقة علي أذان الفجر وجه شخص ودخل صالون الحلاقة وقال معاك فلان الفلاني أبغاك ". وأضاف بن سعيد:" طلعت معه بره وقالي إنه معجب بشخصيتي وأه يبغى الدخول في مجال الشيلات ".

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