شكرا لمتابعة خبر عن أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة بهبوب أتربة مثارة ورياح نشطة قد تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية بعدة مناطق في الرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة ومنها الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة، بنی تمیم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، وادی الدواسر.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة ورياح نشطة الحدود الشمالية بعدة مناطق منها العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر.