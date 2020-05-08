شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بأحياء وشوارع وأسواق جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كثفت أمانة منطقة جازان أعمال التعقيم بأحياء وشوارع وأسواق مدينة جيزان، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحد من تفشي كورونا

وكانت المملكة سجلت 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع الإجمالي إلى 33731.

ولفت متحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، إلى تعافي 1015 حالة، ما يزيد الإجمالي إلى 7798.

ولفت إلى 10 حالات وفاة جديدة، بينها حالة واحدة لسعودي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 219.

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