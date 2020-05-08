شكرا لقرائتكم خبر عن يدفن والدته المشلولة حية .. وحينما فتحت الشرطة القبر كانت المفاجأة الصادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناك بعض الجرائم التي لا يتصور أي شخص طبيعي أنها يمكن أن تحدث ، لكن الواقع يكون أكثر جموحا من الخيال في بعض الأحيان .

حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن واقعة تقشعر لها الأبدان بعدما تجرد رجل صيني من كل المشاعر الإنسانية ودفن والدته حية.

وأقدم رجل صيني يدعى "ما" يبلغ من العمر 58 سنة على دفن والدته المشلولة التي تبلغ من العمر 78 عاما في قبر مهجور.

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بدأت القصة باتصال هاتفي من "جانج" - زوجة الابن - للشرطة تبلغ فيه عن

اختفاء حماتها بعد أن حملها نجلها على عربة ، وتحركت الشرطة وقبضت على

الابن الذي لم ينكر الجريمة.

وذهبت الشرطة إلى القبر بمعرفة الابن ، وفتحته لتتفاجأ أن الأم مازالت حية رغم دفنها منذ 3 أيام دون طعام أو شراب.

و وضعت المجني عليها تحت الملاحظة في إحدى المستشفيات ، وحتى الآن لم تكشف الشرطة عن دوافع الجريمة