شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : مصرع الذراع الأيمن ل عبدالملك الحوثي .. والجماعة تعترف رسميًا.. شاهد من يكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت جماعة الحوثي ، بمصرع قائد قواتها الخاصة محمد عبد الكريم الحمران، حيث تم تشييع جنازته من جامع الصالح في العاصمة اليمنية صنعاء.

يذكر أن " الحمران" كان قد لقي مصرعه في معارك شمال البلاد في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي.

وكان "الحمران" قد تولى قيادة القوات بعد مصرع قائدها السابق أبو شهيد الجرادي في معارك مع قوات الجيش اليمني.