التعليم توضح حقيقة إلغاء الاختبار التحصيلي عن بعد في السعودية

نشرت مصادر إعلامية عربية، في وقت مبكر صباح يوم الجمعة 8 مايو 2020، خبرًا يتحدث عن صدور قرار من وزير التربية والتعليم، بخصوص إلغاء الاختبار التحصيلي عن بعد في جامعات السعودية هذا العام؛ بسبب الظروف الصحية الصعبة.

وقالت المصادر إن الوزير حمد بن محمد آل الشيخ قرر إلغاء الاختبار التحصيلي واعتماد طريقة جديدة في التقييم، داعيا الجميع إلى إتباع التعليمات الواردة في بيان وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.

يُذكر أن خبراء ومختصون، كانوا قد طالبوا وزارة التربية والتعليم، بضرورة إلغاء الاختبار التحصيلي هذه السنة؛ كون الطريقة الجديدة فيها ظلم للطالب الذي يعيش ظروفا صعبة؛ بفعل الجائحة الصحية الراهنة.

بدوره، طالب الخبير المتخصص في القياس والتقويم د. إبراهيم الدوسري بإلغاء الاختبار التحصيلي عن بُعد؛ "لأنه سيفتقد إلى تحقيق العدالة بين الطلاب والطالبات المتقدمين".

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وشدد الدكتور الدوسري، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، على أنه لا يوجد مبرر لعقد الاختبار التحصيلي عن بعد العام الجاري، داعيا إلى الإكتفاء باحتساب درجات الفصل الدراسي الأول، وما تراه كل جامعة مناسباً للقبول بها.

وتفاعل الناشطون في منصات التواصل الاجتماعي، مع ما كتبه الدكتور الدوسري، إذ اعتبروا أن كلامه منطقيا ولا يوجد في خطأ، داعين وزير التعليم والجامعات السعودية إلى الاستجابة لهذا المطلب.

وقال أحد الطلبة يدعى محمد اليوسفي إن الاختبار التحصيلي عن بعد غير منطقي، لما فيه من ظلم يقع على الطالب، إذ أنه بمجرد أن يخطئ أكبر عدد من المرات سوف يفقد حقه في الالتحاق بالكلية التي يرغب بها في الفصل الجديد.