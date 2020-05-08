أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 1727 طلب ذبيحة عبر التطبيقات الذكية

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 1727 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح على حسابات تطبيق واتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة.

وتتيح التطبيقات خيارات متعددة للمستهلكين وذلك ضمن حزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية فعلتها وكالة الخدمات ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية حفاظًا على صحة الجميع، وناشدت «الأمانة.»

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إدارة المسالخ المواطنين والمقيمين من الاستفادة من هذه التطبيقات لمنع الازدحام والحصول على الطلبات في أقرب وقت.

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