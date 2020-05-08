جازان.. الجهات الأمنية تواصل جهودها لمنع التجول

تواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات بمنطقة جازان جهودها الرامية لتطبيق أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 صباحًا .

وخلال فترة منع التجول السابقة تنتشر القوات الأمنية في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج منطقة جازان؛ في إطار الاحترازات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19 .

وخلت الطرقات والشوارع والميادين الرئيسة بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع والتي تقوم على خدمة المواطنين والمقيمين.

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كما جسد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من هذه الجائحة، الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع حفاظًا على السلامة والصحة.

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