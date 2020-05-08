أمين عسير لمسؤولي بلدية «خميس مشيط»: جهودكم مقدرة بتنفيذ استراتيجية الطوارئ

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، حرص الأمانة وبلدياتها على تلافي أي تداعيات لآثار التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المنطقة حاليًّا، مبينًا أهمية تكثيف الجهود حاليًّا لمنع أي تجمعات للمياه، أو بقاء برك ومستنقعات في الشوارع، حفاظًا على البيئة.

وأشاد أمين عسير خلال جولة ميدانية بشوارع وميادين وأحياء مدينة خميس مشيط التي أجراها بتوجيه أمير المنطقة سمو الأمير تركي بن طلال، بجهود بلدية المحافظة، في سرعة تنفيذ المعالجات التي تحد من تراكم المياه، مشيرا إلى أن تلك الجهود مقدرة وتجسد سرعة تدارك الموقف، وتنفيذ إستراتيجية الأمانة في الطوارئ وفقا لتوجيهات أمير المنطقة وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، الداعية للتدخل العاجل ومنع آية تداعيات متوقعة من الأمطار الغزيرة.

وشدد الحميدي، خلال حديثه مع مرافقيه من المسؤولين في الأمانة، على أن موسم الأمطار يتطلب تضافر الجهود وتوفير كل المعينات لسلامة العابرين والمشاة والحفاظ على الأرواح والحيلولة دون تأثر أي مبانٍ سكنية أو ممتلكات خاصة أو مشاريع استراتيجية.

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يُذكر أن الدكتور وليد الحميدي قد وجه في وقت سابق كل البلديات بمتابعة تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وما يواكبها من حالة مطرية.

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