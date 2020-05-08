البنوك السعودية تحدد 3 معايير بشأن كلمة السر للبطاقات

نوَّهت بالطرق المعتمدة لدى البنوك
جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، التأكيد على المعايير المطلوبة لضمان الاستخدام الأمن للأرقام السرية للبيانات البنكية.
وقالت اللجنة، عبر تويتر، بمناسبة «اليوم العالمي لكلمة المرور»، يجب عدم الإفصاح عن الأرقام السرية والبيانات البنكية للبطاقة البنكية والائتمانية، كما أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو أي معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية، أو رسائل البريد الالكتروني أو الاتصال بهم هاتفيًّا تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية أو تنشطيها.
وشددت اللجنة على وجود طرق وقنوات معتمدة لدى البنوك والمصارف للإفصاح عن البيانات البنكية والمعلومات الشخصية لغرض تحديث أو تنشيط الحسابات البنكية.
ويحيي المعنيون بالقطاعات البنكية سنويًّا، «اليوم العالمي لكلمة المرور»، بالتأكيد على ضرورة استخدام العملاء لكلمات مرور قوية، تضمن عدم استغلالها من قبل مخترقي البيانات والحسابات المصرفية؛ لضمان سرية تلك الحسابات.
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