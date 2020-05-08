تبوك.. إغلاق وإنذار المحال التجارية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية

أفادت أمانة منطقة تبوك أن الفرق الرقابية التابعة لها أغلقت وأنذرت عددًا من المحال التجارية بالمنطقة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية.

وذكرت الأمانة في بيان لها الخميس أن الإغلاقات والانذارات جاءت بسبب تدني مستوى النظافة بالمحال التجارية، وعدم نظافة الأدوات المستخدمة لإعداد الأطعمة، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية، ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، ووجود مواد كيميائية بالقرب من بعض المواد الغذائية.

وشددت الهيئة أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الصحية، مؤكدة أن جولاتها الرقابية مستمرة طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتبليغ عن أي اشتباه والتقيد بالتعليمات.