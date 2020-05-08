تحديد موعد ووقت اختبار «قياس» التجريبي عن بُعد

أوضح حسام بن عبدالوهاب زمان، رئيس هيئة التقويم والتعليم، موعد اختبارات «قياس» التجريبي مشيرًا إلى عدم تعطيل اختبارات هذا العام.

وتحدث حسام زمان عبر برنامج برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» وكشف عن موعد ووقت اختبار «قياس»، وأجاب عن عدة حالات تساءل عنها الطلاب.

موعد اختبار «قياس» التجريبي

وأشار حسام زمان إلى أن اختبار «قياس» التجريبي سيبدأ يوم 6 شوال، والاختبار الرئيسي سيكون يوم 16 من الشهر نفسه، موضحًا أن الاختبار مدته ساعة ويحتوي على 40 سؤالًا ليس من ضمنها الأسئلة المحذوفة من المناهج.

وأكد أن الاختبار لا يحتاج إلى اتصال متواصل بالإنترنت؛ حيث ذكر أن الاتصال بالانترنت يكون في بداية الاختبار ونهايته فقط.

وقال حسام زمان متحدثًا عن تعطيل اختبارات «قياس» عن بُعد هذا العام: «نحن أصلب من جبل طويق، ومصرون على عدم تعطيل الاختبارات».

هيئة التدريب مسئولة عن اختبارات القبول الجامعي

وأشار رئيس هئية التعليم إلى أن الهيئة مسؤولة عن اختبارات القبول الجامعي؛ حيث تسير على نهج دول مجموعة العشرين التي تقودها المملكة.

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وواصل تصريحاته، قائلًا: «أخذنا بتوصيات OECD)) بتفعيل الاختبارات عن بُعد لتحقيق العدالة».

مركز «قياس» يعتمد مواصفات الاختبارات عن بعد

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني «قياس» قد اعتمدت المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بُعد؛ حيث سيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي «عن بُعد»، والذي يخضع لمراقبة حساسة تضمن سلامة الإجابات وتعكس المستوى الحقيقي للمختبر.

آلية تقديم الاختبارات عن بعد عبر «قياس»

وستقدم هيئة تقويم التعليم الاختبارات عن بعد بنفس الآلية التي تقدم بها بقية الاختبارات والمقاييس من حيث حفظ البيانات ورفعها على النظام واحتساب الدرجات، وإجراء العمليات الإحصائية عبر الفرق المتخصصة لفحص الأسئلة والإجابات والتأكد من سلامتها.

وحرصت الهيئة على تبني المعايير العالمية المتعارف عليها في تطبيق الاختبارات عن بُعد؛ بحيث تضمن سلامة التطبيق وسهولته ومصداقية نتائجه بالإضافة إلى القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المختبرين في أوقات متزامنة.

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