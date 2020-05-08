«الجاكرندا» ترسم لوحة فنية بطرقات وميادين سكاكا

شرعت أمانة منطقة الجوف في تجميل ميادين مدينة سكاكا وطرقاتها وزيادة الرقعة الخضراء، بأكثر من 300 ألف شتلة من الأشجار والزهور ومغطيات التربة، بهدف تجميل المدينة والاستفادة من الأشجار في آن واحد.

وبيّن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن هذه الخطوة تهدف لزراعة 1700 شجرة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «الجوف واحة خضراء» و300 ألف من شتلات الزهور المختلفة لزيادة العنصر التجميلي الطبيعي؛ حيث حرصت الأمانة على أختيار أشجار جميلة مثل شجرة الجكرندا لزراعتها في الطرقات الرئيسية والحدائق العامة.

وأضاف الشرعان أن الأمانة تحرص على زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء؛ لتقليل تلوث الهواء وزيادة الأكسجين وتخفيض نسبة الضوضاء والإزعاج في المواقع الحيوية بالمنطقة، واستثمار المساحات الخالية، مؤكدا أن عملية توزيع الأشجار والشتلات تتم من خلال لجنة متخصصة بالأمانة وفق آليات محددة تراعي جميع الخطط المستقبلية.

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