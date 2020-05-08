«هدف» يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص لجلسة تدريبية عن الخدمات المالية والمصرفية

تستهدف تنمية مهاراتهم
يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلًا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، جلسة تدريبية تفاعلية مباشرة، تمام الساعة 10 من مساء يوم الأحد المقبل عبر الرابط:
وستستعرض الجلسة التدريبية التفاعلية المباشرة التي يقدمها خالد الغدير، التحولات المستقبلية في الخدمات المالية والمصرفية)، وواقع الأنشطة المهنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
ودعا الصندوق أفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من الجلسة واستغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، لا سيما أن هذه الدورات تأتي تضامنًا مع ما تقدمه الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وانطلاقًا من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.
ويتم تنفيذ البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، فيما يحصل المتدرب على شهادات إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.
وتأتي الجلسة التدريبية المقرر عقدها الأحد المقبل، امتدادًا لجلسات تدريبية تفاعلية قدمت خلال الأيام الماضية، وسيتم فيه الإعلان أيضًا عن جلسات مماثلة، انطلاقًا من حرص الصندوق على تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية؛ لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.
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