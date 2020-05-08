حساب المواطن يحدد 7 خطوات لتعديل الحالة الوظيفية للمستفيد من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، آلية تعديل الحالة الوظيفية للمستفيد، وإمكانية تأثير ذلك على إيقاف الدفعات.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: زوجتي استقالت من عملها.. كيف أعدل في الطلب، وهل التعديل يسبب إيقاف للدفعات؟.

Advertisements

وتفصيلًا قالت خدمة المستفيدين بحساب المواطن: لا يؤثر ذلك على الأهلية، ويجب عليك تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) إلى (لا توجد وظيفة)، وحفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل)، وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يحدد البيانات المطلوبة من ملاك العقارات للحصول على الدعم