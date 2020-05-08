بالصور.. نائب أمير منطقة جازان يطَّلع على تقرير أعمال إدارة تعليم محافظة صبيا

عبر الاتصال المرئي
اطلع الأمير «محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز» نائب أمير منطقة جازان مساء الخميس، على التقرير الخاص بإدارة العملية التعليمية والمدرسية المساندة بإدارة تعليم محافظة صبيا.
واستمع الأمير لشرح مفصل عن بعد «عبر الاتصال المرئي» من مدير تعليم صبيا الدكتور «حسن بن محسن خرمي»، عن جهود وإسهامات الإدارة مع الإدارات ذات العلاقة والجهات الحكومية في المنطقة؛ لإنجاح خطط مواجهة فيروس كورونا
وناقش الأمير محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم صبيا العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والمدرسية والخدمات المساندة والعمليات التي قدمت للطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات والمستفيدين من أفراد المجتمع في مدارس البنين والبنات التي تشرف عليها الإدارة في تسع محافظات، والتي بلغت أكثر من ٥٠٠٠ عملية إدارية ومالية وتدريب نوعي وفيديوهات ونشرات توعوية خاصة بالعملية التعليمية وكيفية التصدي لجائحة كورونا.
وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما تضمنه التقرير، موجهًا ببذل المزيد ومضاعفة الجهود.
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