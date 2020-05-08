الغذاء والدواء: رصد مستودع لتخزين منتجات التجميل دون ترخيص في تبوك

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، رصد مستودع لتخزين المنتجات التجميلية في تبوك دون ترخيص.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت الهيئة: إنه تم رصد مستودع بتبوك يخزن منتجات تجميلية في أحد الأحياء السكنية دون ترخيص.

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وأكدت الهيئة أنه تم ضبط ١٣٠٠ عبوة منتج، وإحالة مسئولي المنشأة إلى الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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