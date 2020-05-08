«التعاون الإسلامي» ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

المنظمة أكدت دعمها المتواصل لسيادة بلاد الرافدين

رحبت منظمة التعاون الاسلامي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة «مصطفى الكاظم» ونيلها ثقة البرلمان. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور «يوسف بن أحمد العثيمين»، عن تهانيه لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، متمنيًا له ولحكومته النجاح والتوفيق في ظل التحديات التي يواجهها الشعب العراقي. وأكد العثيمين على دعمَ المنظمة المتواصل والتام لسيادة العراق وأمنه واستقراره وتنميته. Advertisements اقرأ أيضًا: ملفات ساخنة تنتظر حكومة الكاظمي بعد موافقة برلمان العراق على تشكيلها القيادة تُهنئ رئيس وزراء العراق بمناسبة تشكيل حكومته الجديدة

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