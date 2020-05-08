جازان.. الفرق الرقابية ترصد 98 مخالفة صحية وتغلق 10 محال بصامطة

أغلقت أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة صامطة محالَّ بيع المواد الغذائية؛ لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومخالفة أنظمة واشتراطات السلامة والصحة العامة.

أوضح رئيس بلدية صامطة المهندس «هادي علي دغريري»، أن الفرق الرقابية بالبلدية قامت منذ بداية شهر شعبان الماضي وحتى اليوم بتنفيذ 446 زيارة، شملت العديد من محال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات.

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وجرى رصد 98 مخالفة صحية، وإتلاف 2800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 10 محال مخالفة للتعليمات النظامية فيما يخص تراخيص المحال والاشتراطات الصحية التي تستوجب إغلاق المنشأة.

وبيَّن المهندس «دغريري» أن البلدية أوقفت خلال نفس الفترة العمالة المخالفة للشهادات الصحية من مزاولة النشاط، واتخاذ اللازم بشأن العاملين غير المتقيدين بلس الكمامات والقفازات أثناء العمل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.

وأكد رئيس البلدية أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع بيع المواد الغذائية؛ للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم، مؤكدًا أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة للإجراءات وأنظمة البلدية.