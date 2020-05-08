بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. «البيئة» تفتح بوابات سد وادي بيش في جازان

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح بوابات سد وادي بيش في محافظة بيش بمنطقة جازان لتصريف المياه، اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد أن وصل المخزون في بحيرة السد إلى 148.8 مليون متر مكعب.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد التنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة، فقد تم فتح بوابات السد بمعدل تصريف 4 متر مكعب في الثانية، مواكبة لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وما يتم تسجيله يوميًا عن كميات مياه الأمطار الهاطلة على المنطقة من محطات الرصد الهيدرولوجي.

وأشارت الوزارة، إلى أن سد وادي بيش أنشئ في عام 1430هـ، بسعة تخزينية تبلغ 193.6 مليون متر مكعب من النوع الخرساني، ويبلغ ارتفاعه 106 أمتار، فيما يبلغ طوله 340 مترًا، وقد زود السد بأربع بوابات لتصريف المياه، وقادرة على تصريف ما يقارب 20 مليون متر مكعب في اليوم.

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ويعتبر السد من السدود المهمة في جنوب غرب المملكة، وتم إنشاؤه بهدف التحكم في مياه السيول وتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيم عليه محطات تنقية لإمداد منطقتي «عسير، وجازان» بمياه الشرب بطاقة إنتاجية تصل إلى 220 ألف متر مكعب يومياً.

وأكدت الوزارة، أن الغرض من فتح بوابات السد، يأتي لخفض مخزون السد لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، وللمساهمة في تلبية حاجات المزارعين، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية أسفل السد.

ودعت الوزارة، المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.