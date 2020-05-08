أمانة عسير تواصل عملها بتوازن خدماتها اليومية

تواصل أمانة منطقة عسير بتوجيهات ومتابعة من أمين المنطقة الدكتور وليد بن محمد الحميدي عملها اليومي بتوازن كبير ودقيق يتمثل في تقديم خدماتها للمواطنين بشكل متواصل من جهة، ومواجهة انتشار كورونا وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، من جهة أخرى هذا التوازن والعمل المتناغم الذي شمل كافة محافظات ومراكز وقرى منطقة عسير.

"دوت الخليج" رصدت في مركز السودة شمال غرب أبها ومع بداية حصد بعض الثمار وتسويقها متابعة دقيقة وجولات متواصلة تنفذها بلدية السودة الفرعية حرصا على سلامة المواطنين وصحتهم ومتابعة التزام الجميع بكافة التوجيهات الصحية اللازمة، وأكد رئيس بلدية السودة الفرعية محمد سعيد آل عايض، أن توجيهات أمين عسير تقضي بمتابعتة يومية لكل المواقع التي تتبع فرع البلدية وضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وأضاف أن مضاعفة الجهد واستمرارية الجولات الرقابية للفرق العامة للمتابعة ومنع المخالفات في ممارسة أنشطة متعلقة بالصحة العامة وتطبيق الإجراءات اللازمة والفورية على كل من يخالف الاشتراطات واللوائح.

من جانب آخر قامت بلدية السودة بعد سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها خلال هذا الأسبوع بإزالة الأتربة والصخور المتساقطة في قرى السودة، وقال رئيس قسم الخدمات علي أحمد الويمني، إن فرق ميدانية باشرت على الفور إزالة كافة العوائق التي خلفتها الأمطار وتسببت في انقطاع بعض الطرق ومنها الصخور والأتربة وبعض الأخشاب والأشجار، وأضاف توجيهات أمين المنطقة واضحة بأنه رغم الظروف الحالية تجاه مواجهة كورونا واهتمام الجميع بمواجهة ذلك، إلا أنه وجه بضرورة أن لا يتسبب ذلك في تعطيل دور البلدية وقيامها بكافة واجباتها وأن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو حدث، وهذا الأمر لن يعيقنا من متابعة عملنا ومهامنا بالشكل المطلوب منا، وأشار الويمني أن هناك عددا من الطرق في مركز السودة تسببت الأمطار الغزيرة التي توالت خلال هذا الأسبوع بقطع بعض الطرق، وتم في وقت قياسي تمهيد تلك الطرق وإعادتها لطبيعتها، مشيرا إلى أن بلدية السودة عملت بكل طاقاتها وبمتابعة من رئيس بلدية السودة محمد سعيد آل عايض متمنيا أن يتحقق الهدف المنشود لخدمة الجميع ورضا المواطنين.