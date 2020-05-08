السعودية اليوم / رئيس الحكومة المغربية : المغرب تمكنت من تفادي وفاة 200 شخص يوميا بفيروس كورونا



الرباط 14 رمضان 1441 هـ موافق 7 مايو2020 م واس

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني إن المملكة المغربية تمكنت من تفادي حوالي 200 وفاة يوميا بفيروس

وأوضح العثماني في لقاء صحفي خص به القناة الأولى للتلفزيون المغربي اليوم أن الوضعية الوبائية لانتشار الفيروس متحكم فيها، وأن عدد الإصابات والوفيات تقلص في الأيام الماضية إلى نسبة 3،3 %.

واستبعد المسؤول المغربي إمكانية تحديد تاريخ محدد للخروج من حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مجموعة من السيناريوهات التي سيتم اعتماد أحدها وفق مستجدات الحالة الوبائية.

وبخصوص انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطني أكد رئيس الحكومة المغربية على وجود صعوبات حالية ومستقبلية بفعل توقف أكثر من 60 % من المقاولات عن العمل، وكذا شلل حركة الطيران، وتقلص حركة التصدير والاستيراد.

كما نفى أي نية للحكومة للإعلان سنة بيضاء في قطاع التعليم، مشيرا إلى صعوبة إعادة المواطنين المغاربة العالقين في الخارج إلى ارض الوطن في الوقت الحالي، مؤكدا أن سفارات وقنصليات المملكة المغربية في العديد من الدول تتحمل نفقات إقامتهم وتطبيبهم ورعاية مصالحهم.

//انتهى//

02:00ت م

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الرباط 14 رمضان 1441 هـ موافق 7 مايو2020 م واسأكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني إن المملكة المغربية تمكنت من تفادي حوالي 200 وفاة يوميا بفيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخادها لتطويق الجائحة وتقليص عدد الإصابات.وأوضح العثماني في لقاء صحفي خص به القناة الأولى للتلفزيون المغربي اليوم أن الوضعية الوبائية لانتشار الفيروس متحكم فيها، وأن عدد الإصابات والوفيات تقلص في الأيام الماضية إلى نسبة 3،3 %.واستبعد المسؤول المغربي إمكانية تحديد تاريخ محدد للخروج من حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مجموعة من السيناريوهات التي سيتم اعتماد أحدها وفق مستجدات الحالة الوبائية.وبخصوص انعكاسات الجائحة على الاقتصاد الوطني أكد رئيس الحكومة المغربية على وجود صعوبات حالية ومستقبلية بفعل توقف أكثر من 60 % من المقاولات عن العمل، وكذا شلل حركة الطيران، وتقلص حركة التصدير والاستيراد.كما نفى أي نية للحكومة للإعلان سنة بيضاء في قطاع التعليم، مشيرا إلى صعوبة إعادة المواطنين المغاربة العالقين في الخارج إلى ارض الوطن في الوقت الحالي، مؤكدا أن سفارات وقنصليات المملكة المغربية في العديد من الدول تتحمل نفقات إقامتهم وتطبيبهم ورعاية مصالحهم.//انتهى//02:00ت م0280

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