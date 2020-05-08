

برازافيل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

أعلن المنسق الوطني للجنة الفنية لمكافحة فيروس

وأوضح في بيان له، أن الكونغو سجلت كذلك أربع حالات شفاء جديدة، فيما ارتفع إجمالي الاصابات إلى 214 حالة مؤكدة.

وكان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو أنغيسو، قد أعلن التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل حتى موعد 15 مايو المقبل من أجل التوقي من مزيد انتشار الفيروس، مؤكدًا أن بلاده ستدخل إثر ذلك في فترة حجر صحي مرتبط بمدى انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

01:37ت م

0274



برازافيل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلن المنسق الوطني للجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الكونغو، جيلبيرت نديزيسي أن بلاده سجلت 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.وأوضح في بيان له، أن الكونغو سجلت كذلك أربع حالات شفاء جديدة، فيما ارتفع إجمالي الاصابات إلى 214 حالة مؤكدة.وكان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو أنغيسو، قد أعلن التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل حتى موعد 15 مايو المقبل من أجل التوقي من مزيد انتشار الفيروس، مؤكدًا أن بلاده ستدخل إثر ذلك في فترة حجر صحي مرتبط بمدى انتشار فيروس كورونا.// انتهى //01:37ت م0274

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.