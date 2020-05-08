السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينظم ملتقى دور المعلم المشرف في دعم عملية التعلم عن بعد



مكة المكرمة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بوحدة تطوير المدارس اليوم، ملتقى تطوير الافتراضي عن بعد، بعنوان "دور المعلم المشرف في دعم عملية التعلم عن بعد" تحت شعار "مستمرون في العطاء"، وذلك بإشراف مديرة الوحدة فتحية العجلان، وحضور المساعدة للشؤون التعليمية بمكة المكرمة لمياء بنت عبد العزيز بشاوري.

ويهدف الملتقى إلى عرض وتبادل التجارب بين المدارس, بمشاركة المدارس التالية: الابتدائية / ٥٩ ، والابتدائية / ١٣٠ والمتوسطة أسماء بنت أبي بكر والثانوية / ٢٤، والثانوية / ٣٥، والثانوية / ٦٠.

وجرى خلال الملتقى مناقشة التحديات واستعراض التجارب والخبرات الناجحة في التعليم عن بعد بمنصات وزارة التعليم، و الاختبارات الإلكترونية وطريقة التصحيح ومراجعة الدروس التي تحقق نواتج التعلم المأمولة لوزارة التعليم.

وعبرت مساعدة المديرالعام لمياء بشاوري عن شكرها لمديرة وحدة تطوير المدارس، ومديرة جلسات الملتقى سوزان مدني ومنسوبات الإدارة والمدارس المشاركة، مثمنة جهودهن في تنفيذ الملتقى وتبادل خبراتهن الميدانية والإثرائية عن بعد، مؤكدة أن هذه الملتقيات والبرامج سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المستجدات الأخيرة ومع التوجه العالمي المتسارع نحو التعليم الإلكتروني وعن بعد وتقنياته بوصفه خياراً مستقبلياً كما أكد وزير التعليم، متمنية للجميع المزيد من العطاءات المثمرة.

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