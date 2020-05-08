السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقة



مكة المكرمة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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01:18ت م

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