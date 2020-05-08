

المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساءً.

// انتهى //

00:37ت م

0268





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.