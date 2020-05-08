شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة: ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:45 صباحًا, 8 مايو 2020 م المناطق _ مكة المكرمة صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شرطة مكة المكرمة: ضبط ( 319) متسولاً من جنسيات مختلفة في جميع محافظات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.