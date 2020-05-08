محمد بن مسعود - الدمام - الميليشيا نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة بأرجاء صنعاء نفذت ميليشيات الحوثي أخيرًا مداهمات لمنازل المرضى في محافظة صنعاء بالأسلحة الرشاشة واعتقلت المرضى وأقاربهم. وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو مداهمات لأتباع ميليشيات حوثية لمنازل المرضى في صنعاء وتتعامل معهم كمجرمين. واعتقلت الميليشيا الحوثية المرضى وأهاليهم وتتعامل مع الجائحة بأسلوب ميليشياوي، نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة في أرجاء صنعاء. ميليشيا الحوثي الإرهابية 08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 12:33 AM الميليشيا نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة بأرجاء صنعاء Advertisements بالفيديو.. الحوثي ينفذ مداهمات لمنازل المرضى في صنعاء ويعاملهم كمجرمين بالفيديو.. الحوثي ينفذ مداهمات لمنازل المرضى في صنعاء ويعاملهم كمجرمين نفذت ميليشيات الحوثي أخيرًا مداهمات لمنازل المرضى في محافظة صنعاء بالأسلحة الرشاشة واعتقلت المرضى وأقاربهم. وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو مداهمات لأتباع ميليشيات حوثية لمنازل المرضى في صنعاء وتتعامل معهم كمجرمين. واعتقلت الميليشيا الحوثية المرضى وأهاليهم وتتعامل مع الجائحة بأسلوب ميليشياوي، نشرت عناصرها والأطباء بالرشاشات والأسلحة المختلفة في أرجاء صنعاء. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. الحوثي ينفذ مداهمات لمنازل المرضى في صنعاء ويعاملهم كمجرمين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الحوثي ينفذ مداهمات لمنازل المرضى في صنعاء ويعاملهم كمجرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.