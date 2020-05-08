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تُوفِّي طالب سعودي أول من أمس بالعاصمة البريطانية "لندن"، إثر أزمة قلبية تعرَّض لها أثناء دراسته للماجستير والدراسات العليا هناك، فيما لا زال جثمانه في بريطانيا، ومن المتوقع وصوله للمملكة خلال الأيام المقبلة.
وذكر شقيق الطالب خالد خلف العتيبي لـ"الخليج 365"، أن الفقيد "محمد" طالب الماجستير والدراسات العليا تخصص محاماة في جامعة Middlesex في لندن، وله تسعة أشهر يدرس هناك، تعرض أول أمس لأزمة قلبية مفاجئة أثناء صيامه، تسببت بوفاته، مبيناً أن جثمانه لازال في لندن، حيث تم التواصل مع السفارة السعودية هناك، واحتمال وصوله لأرض الوطن خلال الأربعة الأيام المقبلة.
وأوضح عدد من زملاء "محمد خلف العتيبي" أنه كان من الشخصيات المحبوبة بين زملائه، وصاحب أخلاق عالية.وفاة طالب
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 12:24 AM
تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء صيامه
تُوفِّي طالب سعودي أول من أمس بالعاصمة البريطانية "لندن"، إثر أزمة قلبية تعرَّض لها أثناء دراسته للماجستير والدراسات العليا هناك، فيما لا زال جثمانه في بريطانيا، ومن المتوقع وصوله للمملكة خلال الأيام المقبلة.
وذكر شقيق الطالب خالد خلف العتيبي لـ"الخليج 365"، أن الفقيد "محمد" طالب الماجستير والدراسات العليا تخصص محاماة في جامعة Middlesex في لندن، وله تسعة أشهر يدرس هناك، تعرض أول أمس لأزمة قلبية مفاجئة أثناء صيامه، تسببت بوفاته، مبيناً أن جثمانه لازال في لندن، حيث تم التواصل مع السفارة السعودية هناك، واحتمال وصوله لأرض الوطن خلال الأربعة الأيام المقبلة.
وأوضح عدد من زملاء "محمد خلف العتيبي" أنه كان من الشخصيات المحبوبة بين زملائه، وصاحب أخلاق عالية.
، وفاة طالب سعودي بلندن.. ومتوقع وصول جثمانه لأرض الوطن خلال أيام ،
المصدر : الخليج 365
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