، "العتيبي": الدراما ليست استدرارًا للعواطف.. ويجب الابتعاد عن التابوهات الثلاث ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال:"لا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا.. والعمل الموجه يسقط فنيًا"

انتقد المخرج والكاتب المسرحي رجا العتيبي بعض الأعمال الدرامية التي تركز على (الجنس , والسياسة, والدين), معتبرًا أن "التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى يعدوه من الدراما".

وتفصيلاً، أوضح الكاتب "العتيبي" أن :"التابوهات الثلاث جاءت من وضع "المنتج التاجر", وليست من وضع الفنان, التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, مؤكدًا:"لا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا".

وقال لـ"الخليج 365":"علينا أن نعرف أن التابوهات الثلاث (الجنس , السياسة , الدين) ليست من عناصر الدراما, في الوقت الذي يتناسى فيه العمل العناصر الرئيسة مثل: الصراع, تطور الشخصيات, تطور الحدث, المفاجآت, التشويق, الضرورة والاحتمال".

وأضاف :"التركيز على التابوهات الثلاث لا يُدرج العمل ضمن الأعمال الدرامية, حتى قالوا عنه دراما, فهي جاءت من وضع "المنتج التاجر" وليس من وضع الفنان,التاجر يريد أن يبيع, وهي أكثر الأساليب مبيعًا وإثارة للمشاهدين, لعب على وتر العواطف والصراعات والأيدلوجيات".

وأشار :"أما إذا قالوا (نوصل رسالة) فهنا يسقط العمل, لأن الفن لا يحمل رسائل توعوية ولا توجيهية ولا إرشادية, الفن أكبر من ذلك: يؤسس للجمال, يثري الحياة, الفن حالة فرح , يسمو فوق الغرائز والخداع، يمكن للتابوهات الثلاث أن تكون موضوعًا للعمل الدرامي, ولكن لا تكون "عنصرًا" رئيسًا يقوم العمل عليه وحده, ونهمل ما عداه من فنون الدراما وعناصرها وجماليتها".

وأوضح: "المتتبع لبعض الأعمال يشاهد أعمالاً (سياسية , أو تاريخية, أو اجتماعية), من دون أن تكون داخل (البناء الدرامي), مجرد قضايا تناقش بشكل (تمثيلي) لا أقل ولا أكثر، فالدراما ليست مؤتمرًا ولا ندوة ولا محاضرة حتى تطرح موضوعات للنقاش".

وبيّن:"ولا يعني إثارة الجدل أن العمل متفوق دراميًا إطلاقًا, ولو دققنا النظر في النقاشات, نجد أنها نقاشات في الموضوع, وليس في الجوانب الفنية, وكأننا أمام مؤتمر كل يبدي رأيه, ووجهة نظره, فرق كبير أن يكون الجدل حول (الموضوع) أو يكون حول (الجمال), الأعمال السياسية بالضرورة هي أعمال (موجهة) والعمل الموجه يسقط فنيًا".

واختتم:"الأعمال الاجتماعية التي تناقش هموم الناس, أعمال إرشادية والأعمال الإرشادية تسقط فنيًا, والأعمال التاريخية أعمال (تعليمية) والعمل التعليمي يسقط فنيًا, مهما استعاروا (تقنية التمثيل), التمثيل وحده لا يعني أن العمل درامي, يهمنا (البناء) هل هو بناء درامي أم لا, هذا الفيصل في الحكم على العمل الدرامي؟".الأعمال الدرامية