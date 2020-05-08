، بلدية القريات: "بلاغ" يغلق صالونًا نسائيًا يعمل "خفية" بشقة سكنية ،

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ضبطت بلدية محافظة القريات، وبمساندة من الجهات الأمنية، صالونًا نسائيًا مخالفًا يمارس النشاط في إحدى الشقق السكنية بالمحافظة خفية، ويرتاده عددٌ من زبائنه بطريقة مخالفة للتوجيهات القاضية بالإغلاق من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري أنه "ورد للبلدية بلاغ يفيد بوجود صالون نسائي يعمل بطريقة مخالفة لقرارات الإغلاق الأخيرة في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا".
وأضاف "الشمري" أنه تم التعامل مع البلاغ، وعلى الفور تم توجيه فرق الرقابة الميدانية ببلدية محافظة القريات بمساندة الدوريات الأمنية إلى موقع الصالون النسائي ومباشرة الحالة، مؤكدًا أنه تم إغلاق الصالون وتطبيق الغرامات والجزاءات وفق النظام وبالحد الأعلى، مع رفع الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المالك.
وأشار إلى أن الجولات المفاجئة مستمرة، وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين بكل حزم وصرامة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة، عبر مركز "940"، وكذلك جميع قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.
فيروس كورونا الجديد
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 12:18 AM
يرتاده عددٌ من الزبائن بطريقة مخالفة للتوجيهاتبلدية القريات: "بلاغ" يغلق صالونًا نسائيًا يعمل "خفية" بشقة سكنية
ضبطت بلدية محافظة القريات، وبمساندة من الجهات الأمنية، صالونًا نسائيًا مخالفًا يمارس النشاط في إحدى الشقق السكنية بالمحافظة خفية، ويرتاده عددٌ من زبائنه بطريقة مخالفة للتوجيهات القاضية بالإغلاق من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري أنه "ورد للبلدية بلاغ يفيد بوجود صالون نسائي يعمل بطريقة مخالفة لقرارات الإغلاق الأخيرة في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا".
وأضاف "الشمري" أنه تم التعامل مع البلاغ، وعلى الفور تم توجيه فرق الرقابة الميدانية ببلدية محافظة القريات بمساندة الدوريات الأمنية إلى موقع الصالون النسائي ومباشرة الحالة، مؤكدًا أنه تم إغلاق الصالون وتطبيق الغرامات والجزاءات وفق النظام وبالحد الأعلى، مع رفع الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المالك.
وأشار إلى أن الجولات المفاجئة مستمرة، وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين بكل حزم وصرامة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة، عبر مركز "940"، وكذلك جميع قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.
، بلدية القريات: "بلاغ" يغلق صالونًا نسائيًا يعمل "خفية" بشقة سكنية ،
المصدر : الخليج 365
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