بوابة المستقبل عبر نظام نور المركزي لنتائج الطلاب بالهوية فقط 1441 طريقة التسجيل خطوات تحضير الدروس للمعلم على بوابة المستقبل

نظام نور المركزي يسعى دائما لتقديم كل جديد، فقد أتاح النظام رابط بوابة المستقبل وذلك من خلال بيانات نظام نور المركزي بعد تسجيل الدخول للنظام سوار برقم الهوية الوطنية بدون كلمة سر، أو من خلال تسجيل الدخول باسم المستخدم والسجل المدني وكلمة السر، وتجدر الإشارة إلى أن بوابة المستقبل تسعى لخلق بيئة تعليمية ومنظومة رقمية من طراز فريد.

ويتم تسجيل الدخول لبوابة المستقبل من خلال موقع نظام نور، وذلك بجميع البيانات التي تملكها للدخول على نظام نور، بمعنى أنه يمكن الدخول باستخدام نفس كلمة المرور واسم المستخدم، سواء كان ذلك للطالب أو المعلمين والمعلمات أو ولي الأمر.

بوابة المستقبل عبر نظام نور 1441

أما عن الخدمات التي تقدمها بوابة المستقبل فهي عديدة، وتوفر بوابة المستقبل خدمة تعليمية غاية في التميز، فيمكن للمعلمين رفع ومتابعة الهوم ورك ” الواجب المنزلي” كما يمكن أيضا من خلال بوابة المستقبل إعداد اختبارات إلكترونية للطلاب والطالبات، حيث يحوي النظام بنك أسئلة لجميع المواد الدراسية.

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طريقة التسجيل في بوابة المستقبل

طريقة تحضير الدروس للمعلم – بوابة المستقبل

رابط بوابة المستقبل من خلال نظام نور

ومن خلال الفيديوهات السابقة يمكن التعرف بكل سهولة ويسر على طريقة التسجيل على بوابة المستقبل، وذلك من خلال رابط الدخول الرئيسي على الموقع، ويمكن زيارة رابط تسجيل دخول بوابة المستقبل ثم استخدم بيانات الدخول على موقع نظام نور.