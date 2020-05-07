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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ”الخليج 365” تشارك في معرض «كاريكاتير رمضانيات الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل
ويتناول المعرض من خلال لوحات كاريكاتيرية للمواقف الساخرة المرتبطة بشهر رمضان المبارك، وتأثير فيروس كورونا على العادات الرمضانية في مختلف الدول العربية، كما دعا الفنانون المشاركون عبر لوحاتهم إلي الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، كالبقاء في المنازل، والتأكيد على فكرة التباعد الإجتماعي، والمعرض تم إهداءه لجميع الطواقم الطبية في كل دول العالم، الذين هم خط الدفاع الأول أمام جائحة كورونا.
ويشارك الزميل أيمن الغامدي رسام الكاريكاتير في صحيفة اليوم 55 فناناً، من 15 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، المغرب، العراق، لبنان، الجزائر، البحرين، تونس، ماليزيا، الهند، إندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
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