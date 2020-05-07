شكرا لقرائتكم خبر عن سحب أراض ضمن مخطط "عسفان" بجدة لعدم إصدار رخص البناء عليها والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وكالة الشؤون الفنية والأراضي بوزارة الإسكان سحب عدد من الأراضي السكنية ضمن مخطط "منارات الصفوة"، الواقع على طريق عسفان شمال محافظة جدة، من المستفيدين الذين لم يلتزموا بإصدار رخص البناء خلال المدة النظامية والمحددة بستة أشهر من تاريخ استلام عقود الأراضي، فيما أتاحت وكالة الوزارة للأراضي والشؤون الفنية الأراضي المسحوبة لمستفيدي برنامج "سكني" الراغبين بالحجز في هذا المخطط، وذلك من خلال تطبيق وموقع

"سكني".

وأتاحت وزارة الإسكان مخططات الأراضي السكنية أمام المستفيدين بعد استكمال أعمال البنية التحتية الأساسية بالتماشي مع استكمال أعمال التطوير من قبل الجهات المعنية، فيما يعدّ مخطط "منارات الصفوة" في عسفان أحد أهم المخططات التي أتاحها برنامج "سكني" للمستفيدين خلال الفترة الماضية، حيث يمتاز بموقعه الإستراتيجي على مستوى محافظة جدة وقربه من الطرق والمواقع الرئيسية، وحظي بحجز كامل الأراضي البالغ عددها 1100 أرض خلال وقت قياسي، في حين بدأ مستفيدون في إجراءات البناء ذاتياً تمهيداً لتملّك وحداتهم السكنية.

ومن المنتظر أن تواصل وكالة الشؤون الفنيّة والأراضي بوزارة الإسكان سحب المزيد من الأراضي في عددٍ من المخططات التي مضى على تسليمها أكثر من 6 أشهر ولم يقم مستفيدوها بإصدار رخص البناء عليها ورفعها على البوابة الإلكترونية، وذلك لتوفيرها لمستفيدين آخرين أكثر جاهزية للاستفادة من هذا الخيار.