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باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة المخلفات والانهيارات التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة في المواقع التي تخص البلدية وذلك من قِبل فرق الطوارئ والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية بالمعدات والآليات والكوادر العاملة.
وقال رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع لـ"الخليج 365"، إن العمل سار بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالات.
وأضاف: باشرت جميع الفرق أعمالها منذ بداية هطول الأمطار وتلقي البلاغات على طوارئ البلدية وتوجهت للميدان وقامت بتنفيذ عديد الأعمال التي استهدفت تنظيف المخلفات وإزالة الانهيارات التي خلفتها الأمطار وفتح الطرقات المغلقة أما بالنسبة للشوارع العامة فتم تنظيفها من بعض المخلفات البسيطة التي تحدث غالبًا بجميع المناطق مع هطول الأمطار وباتت الأوضاع مطمئنة ولله الحمد.
أمطار سيول بلدية رجال ألمع رجال ألمع
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:59 PM
آل مصمع: العمل سار وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالاتبلدية رجال ألمع تباشر إزالة مخلفات وانهيارات الأمطار الغزيرة
باشرت بلدية محافظة رجال ألمع إزالة المخلفات والانهيارات التي خلفتها الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة في المواقع التي تخص البلدية وذلك من قِبل فرق الطوارئ والصيانة بإدارة الخدمات بالبلدية بالمعدات والآليات والكوادر العاملة.
وقال رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع لـ"الخليج 365"، إن العمل سار بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وفق الخطة المعدة مسبقًا لمواجهة مثل هذه الحالات.
وأضاف: باشرت جميع الفرق أعمالها منذ بداية هطول الأمطار وتلقي البلاغات على طوارئ البلدية وتوجهت للميدان وقامت بتنفيذ عديد الأعمال التي استهدفت تنظيف المخلفات وإزالة الانهيارات التي خلفتها الأمطار وفتح الطرقات المغلقة أما بالنسبة للشوارع العامة فتم تنظيفها من بعض المخلفات البسيطة التي تحدث غالبًا بجميع المناطق مع هطول الأمطار وباتت الأوضاع مطمئنة ولله الحمد.
، بلدية رجال ألمع تباشر إزالة مخلفات وانهيارات الأمطار الغزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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