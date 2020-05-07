- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.
يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:45 PM
مركز مكافحة الأمراض أعلن أمس تسجيل 195 إصابة جديدةارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة
أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يرتفع بذلك إلى 3145 حالة مؤكدة.
يذكر أن نيجيريا قررت في وقت سابق التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
، ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد المصابين بكورونا في نيجيريا إلى 3145 حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.