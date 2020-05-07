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تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ينظم فرع الوزارة بمنطقة القصيم، بالتعاون مع جمعية الدعوة بالصفراء البرنامج الرمضاني ابتداء من الجمعة ١٤٤١/٩/١٥هـ ويستمر حتى يوم الجمعة ١٤٤١/٩/٢٢هـ.
وفي التفاصيل، يبدأ البث للبرنامج في تمام الساعة ٥.٠٠ عصر الجمعة، ويشارك فيه عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وفي هذا الصدد، أوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ / عبد الرحمن بن إبراهيم السويلم أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالتها المجتمعية، واستمرار أنشطتها المختلفة المتزامنة مع حلول هذا الشهر الفضيل عن بعد، حيث سيتم بث جميع المحاضرات على قناة جمعية الدعوة والإرشاد بالصفراء في اليوتيوب، ويتم إعادة البث على حساب الجمعية بتويتر.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:39 PM
بالتعاون مع جمعية الدعوة بالصفراء وبمشاركة عدد من الدعاة وأساتذة الجامعات
تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ينظم فرع الوزارة بمنطقة القصيم، بالتعاون مع جمعية الدعوة بالصفراء البرنامج الرمضاني ابتداء من الجمعة ١٤٤١/٩/١٥هـ ويستمر حتى يوم الجمعة ١٤٤١/٩/٢٢هـ.
وفي التفاصيل، يبدأ البث للبرنامج في تمام الساعة ٥.٠٠ عصر الجمعة، ويشارك فيه عدد من أصحاب الفضيلة الدعاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وفي هذا الصدد، أوضح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ / عبد الرحمن بن إبراهيم السويلم أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة التوعوية من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالتها المجتمعية، واستمرار أنشطتها المختلفة المتزامنة مع حلول هذا الشهر الفضيل عن بعد، حيث سيتم بث جميع المحاضرات على قناة جمعية الدعوة والإرشاد بالصفراء في اليوتيوب، ويتم إعادة البث على حساب الجمعية بتويتر.
، برعاية "آل الشيخ".. فرع "الإسلامية" بالقصيم يطلق البرنامج الرمضاني ،
المصدر : الخليج 365
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