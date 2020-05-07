أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 7\5\2020

يبحث الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن أخبار الذهب وتحديداً بعد الأوضاع الراهنة التي تعيشها المملكة العربية السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في انقلاب العالم كله عقباً على رأس، وأصبح الذهب يحقق أسعاراً مهولة غير مسبوقة، وسوف نستعرض عليكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس.

سعر الذهب اليوم في السعودية

تغيرت أسعار الذهب في العالم كله بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة، وهذا بفعل صعود السعر العالمي لأوقية الذهب التي تعتبر من المؤثرات على الذهب، حيث عندما ترتفع أوقية الذهب العالمية يرتفع معها أسعار الذهب في كل مكان والعكس صحيح.

سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 205.14 ريال مقابل 54.61$.

سجل الذهب 22 نحو 188.05 ريال مقابل 50.06$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 179.50 ريال مقابل 47.79$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 153.86 ريال مقابل 40.96$.

سجل الذهب عيار 14 نحو 119.67 ريال مقابل 31.86$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 102.57 ريال مقابل 27.31$.

سجلت أوقية الذهب نحو 6.380 ريال مقابل 1.699$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1,436 ريال مقابل 382.31$.

سجل الكيلو الذهب نحو 205.140 ريال مقابل 54.614$.