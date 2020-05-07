شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..نواف الهويمل يروي قصة شاب يرفضون الزواج منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روى مقدم برنامج علوم الأولين المذيع نواف الهويمل، اليوم الخميس، قصة شاب يرفضون الزواج منه. روى مقدم برنامج علوم الأولين المذيع نواف الهويمل، اليوم الخميس، قصة شاب يرفضون الزواج منه. وقال الهويمل أن الشاب كان وحيد أمه وأبوه وكل مايخطبوا لهم يرفضون ويقولون أنت ناس طيبة ولكن لم نرمي بنتنا عنده. وأضاف : وتقدم لفتاة في يوم ولكن رفض والدها واقترح عليه أن يزوجها له، فوافق الاب وكسر قلب ابنه.

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