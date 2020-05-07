شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الجميري " يوجه نصيحة لجمهوره بعد إصابته بكورونا:" خذوني عبرة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف الشاب عبد الله الجميرى عن دخوله الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا ، لافتا إلى إصابة عدد من أفراد عائلته، قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض.

وأضاف الجميري خلال حواره في برنامج " يا هلا ":" أمك لا يجيها المرض بسببك، أبوك لا يجيه المرض بسببك، الألم النفسي هنا أشد من المرض نفسه، وخذوني عبرة ".

وكان الجميري ذهب برفقة والدته في زيارة إلى أقاربه فى جدة، بعد إصرار الوالدة على الزيارة، رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.