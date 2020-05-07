شكرا لمتابعة خبر عن السفير في لبنان: سوريا تعرقل عبور 32 مواطن سعودي إلى لبنان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن السلطات السورية عرقلت عبور 32 مواطنا سعوديا من معبر حدودي مع لبنان، كان مقررا إجلاؤهم إلى المملكة.

وجاءت العرقلة بحجة عدم مخاطبة وزارة الخارجية نظيرتها السورية حول هذا الملف.

وقال السفير في لبنان وليد بخاري إن كل الإجراءات الرسمية اتخذت مع السلطات اللبنانية من أجل تسهيل عودة المواطنين السعوديين من سوريا تمهيدا لإجلائهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وأضاف أنه تم إشعار السعوديين في سوريا بعد وصول الموافقة من السلطات اللبنانية بـ24 ساعة للبدء بالاستعداد، وتم توفير كل وسائل المواصلات اللازمة على الحدود.