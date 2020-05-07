شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح مفهوم أيقونة التخفيضات المرخصة في المتجر الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت وزارة التجارة اليوم الخميس، مفهوم أيقونة التخفيضات المرخصة في المتجر الإلكتروني. أوضحت وزارة التجارة اليوم الخميس، مفهوم أيقونة التخفيضات المرخصة في المتجر الإلكتروني. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : أيقونة التخفيضات المرخصة هي علامة خاصة تعني أن تخفيضات المتجر الإلكتروني مرخصة من قبل وزارة التجارة.

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